"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro Valeria Marini: "È in delirio di onnipotenza"
Le due non sono nuove a tensioni: già nell’edizione del 2020 avevano avuto diversi confronti accesi
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Dopo il suo ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip", Valeria Marini si ritrova subito al centro della scena e, soprattutto, di un nuovo scontro con Antonella Elia. Le due non sono nuove a tensioni: già nell’edizione del 2020 avevano avuto diversi confronti accesi, e il loro rapporto sembra non essersi affatto rasserenato.
Appena varcata la porta rossa, la showgirl commenta con entusiasmo l’accoglienza ricevuta: "Mi hanno fatto un’accoglienza stellare", dice dalla celebre Nuvola. L’entusiasmo, però, dura poco: Antonella Elia interviene quasi subito, criticando lo stile e l’atteggiamento della nuova concorrente. Da lì, la discussione si sposta rapidamente su vecchie questioni legate alle loro esperienze professionali, in particolare quelle condivise con Raffaella Carrà.
Valeria Marini prova a difendersi, spiegando che il suo intento era semplicemente quello di portare leggerezza e buonumore nella Casa: "Volevo scherzare e creare un po’ di allegria. Il suo atteggiamento così aggressivo ha fatto scattare la discussione. Lei fa un po’ la recita di quella che va addosso a qualcuno", afferma, lasciando intendere che l’attacco dell’Elia sia più una posa che una reazione spontanea.
Antonella, però, non arretra di un millimetro. "Io con te ce l’ho davvero, non recito", ribatte. Poi affonda il colpo: "Secondo me è presuntuosa, in delirio di onnipotenza. Ha il mito di sé stessa. È convinta di fare la soubrette, ma non sa né ballare, né cantare, né recitare".