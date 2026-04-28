"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro Valeria Marini: "È in delirio di onnipotenza"

Dopo il suo ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip", Valeria Marini si ritrova subito al centro della scena e, soprattutto, di un nuovo scontro con Antonella Elia. Le due non sono nuove a tensioni: già nell’edizione del 2020 avevano avuto diversi confronti accesi, e il loro rapporto sembra non essersi affatto rasserenato.