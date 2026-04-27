"Grande Fratello Vip", l'ingresso di Valeria Marini non fa felici tutti: l'accoglienza glaciale di Antonella Elia

A tavola partono subito le ipotesi su chi possa essere il misterioso ospite. "O Malgioglio o la Marini" esclama Francesca Manzini, divertita. L'intuizione si rivela corretta e si rivela man mano con gli oggetti del personaggio misterioso, recuperati dai concorrenti. "La valigia viola e il boa" commenta quasi rassegnata Antonella Elia: non si tratta più di intuito, ma constatazione della realtà: "Ho già vissuto una cosa del genere", dice prima di specificare di aver perso l'appetito. E così l'ingresso di Valeria Marini diventa realtà.