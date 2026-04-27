La visita della domenica

"Grande Fratello Vip", l'ingresso di Valeria Marini non fa felici tutti: l'accoglienza glaciale di Antonella Elia

La showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa nel pomeriggio di domenica 26 aprile, ma non tutti l'hanno presa bene...

27 Apr 2026 - 09:00
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Il ciclone Valeria Marini si è abbattuto sulla Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl ha fatto il suo ingresso nella Casa in una delle più classifiche visite domenicali: nella giornata di domenica 26 aprile, infatti, Marini si è presentata in casa con un vassoio di pasticcini per i vip alle prese con il pranzo.

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A spezzare la routine della Casa il suono del campanello. Tutti restano increduli: alcuni fingono sorpresa, come Paola e Alessandra Mussolini, già a conoscenza dell'arrivo della guest star; altri, invece, appaiono sinceramente spiazzati. Antonella, prima finalista di questa edizione, si avvicina alla Porta Rossa e trova davanti a sé una valigia rosa.

A tavola partono subito le ipotesi su chi possa essere il misterioso ospite. "O Malgioglio o la Marini" esclama Francesca Manzini, divertita. L'intuizione si rivela corretta e si rivela man mano con gli oggetti del personaggio misterioso, recuperati dai concorrenti. "La valigia viola e il boa" commenta quasi rassegnata Antonella Elia: non si tratta più di intuito, ma constatazione della realtà: "Ho già vissuto una cosa del genere", dice prima di specificare di aver perso l'appetito. E così l'ingresso di Valeria Marini diventa realtà.

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Durante un Freeze, i concorrenti vedono entrare Valeria Marini con un vassoio di pasticcini: "Io sono molto felice di essere qui con voi. Il Grande Fratello mi ha voluto qui dentro - dice -. Dall'espressione vi vedo abbastanza contenti", commenta sarcastica vedendo l'espressione esterrefatta di Antonella Elia.  Dopo il Freez, gli inquilini la accolgono con un applauso e corrono a salutarla con entusiasmo. A eccezione di Antonella Elia.

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