"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini si emoziona per la lettera della sorella Elisabetta

Dopo l'emozione per il ricordo del suo vissuto, Alessandra Mussolini riceve il supporto della sorella Elisabetta, alla quale è molto legata. "Il tempo senza di te scorre più lentamente, ma vedo che ti stai divertendo e soprattutto mi diverti, come sempre. Racconto sempre a mamma di te, lei sta bene ed è sempre di ottimo umore", si legge nella lettera.

E ancora: "Continua questa tua nuova avventura, a tratti surreale, nella consapevolezza di avere sempre noi accanto".



"È un punto di riferimento, una persona speciale. Lei è sempre schiva e la ringrazio tantissimo, mi avete fatto un regalo stupendo", è il commento finale di Alessandra Mussolini, visibilmente emozionata.