"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini si emoziona per la lettera della sorella Elisabetta
La concorrente rivive alcuni momenti particolarmente difficili del suo passato e riceve una piacevole sorpresa
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Serata ricca di emozioni forti per Alessandra Mussolini al "Grande Fratello Vip". Dopo il confronto con Marco Berry che ha aperto la dodicesima puntata del reality, la concorrente è chiamata a ripercorrere dei momenti particolarmente difficili del suo passato, fino alla lettera firmata dalla sorella Elisabetta.
Il racconto di Alessandra Mussolini inizia dal primo incontro dei suoi genitori, arrivando poi al tradimento del padre. "Forse cercava altrove quello che non trovava a casa. Mamma aveva i capelli scuri, bellissimi, ma vedendo che papà tornando a casa, o in macchina o sulla giacca, aveva dei capelli biondi, lei per non soffrire ulteriormente si tinse i capelli di biondo. Lei lo amava moltissimo e ha cominciato a bere questo calice amaro del tradimento", è il racconto della concorrente, che ha poi spiegato le difficoltà emerse in seguito.
Dopo l'emozione per il ricordo del suo vissuto, Alessandra Mussolini riceve il supporto della sorella Elisabetta, alla quale è molto legata. "Il tempo senza di te scorre più lentamente, ma vedo che ti stai divertendo e soprattutto mi diverti, come sempre. Racconto sempre a mamma di te, lei sta bene ed è sempre di ottimo umore", si legge nella lettera.
E ancora: "Continua questa tua nuova avventura, a tratti surreale, nella consapevolezza di avere sempre noi accanto".
"È un punto di riferimento, una persona speciale. Lei è sempre schiva e la ringrazio tantissimo, mi avete fatto un regalo stupendo", è il commento finale di Alessandra Mussolini, visibilmente emozionata.