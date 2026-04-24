"Grande Fratello Vip", Paola Caruso torna nella Casa e promette vendetta: "Vi mando a casa tutti"

"Sono tornata e adesso vedrete l'inferno. Vi mando uno a uno a casa tutti", promette Paola Caruso, cercando subito il confronto con Antonella Elia, la quale si dice "disgustata" per il suo ritorno. "Io sarò nei tuoi incubi, perché ti distruggo. Non hai idea di quello che ti aspetta", aggiunge ancora Paola Caruso, confermando di avere argomenti validi per fronteggiare anche altri concorrenti del "Grande Fratello Vip".



"La scorsa puntata, Paola non è stata eliminata ma come Marco Berry è candidata alla prossima eliminazione. A loro si aggiungeranno poi i due concorrenti più nominati durante le nomination di questa sera", ha infine chiarito Ilary Blasi.