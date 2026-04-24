"Grande Fratello Vip", Paola Caruso torna nella Casa e promette vendetta: "Vi mando a casa tutti"
La showgirl sorprende i concorrenti del reality, rivelando di essere ancora in gioco
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"The queen is back! E adesso sono affari vostri, tranne che di Marco". Con queste parole Paola Caruso si ricongiunge agli altri concorrenti del "Grande Fratello Vip", dopo giorni passati in segreto nel monolocale. Come infatti ricostruito nel corso della puntata di venerdì 24 aprile, la showgirl si era congedata dal resto del gruppo dopo aver perso il televoto con Adriana Volpe. Un televoto arrivato dopo un confronto particolarmente serrato con Antonella Elia e che adesso si appresta a vivere un nuovo capitolo.
"Sono tornata e adesso vedrete l'inferno. Vi mando uno a uno a casa tutti", promette Paola Caruso, cercando subito il confronto con Antonella Elia, la quale si dice "disgustata" per il suo ritorno. "Io sarò nei tuoi incubi, perché ti distruggo. Non hai idea di quello che ti aspetta", aggiunge ancora Paola Caruso, confermando di avere argomenti validi per fronteggiare anche altri concorrenti del "Grande Fratello Vip".
"La scorsa puntata, Paola non è stata eliminata ma come Marco Berry è candidata alla prossima eliminazione. A loro si aggiungeranno poi i due concorrenti più nominati durante le nomination di questa sera", ha infine chiarito Ilary Blasi.