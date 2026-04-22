"Grande Fratello Vip", Paola Caruso contro Antonella Elia: "Sei diseducativa e cattiva"

"Tu sei diseducativa, sei cattiva. Io non mi abbasso ai tuoi livelli" risponde Paola Caruso mentre Antonella per sfogarsi lancia a terra i cocchi. "Mi è arrivato un pezzo sulle ginocchia e non voglio finire in ospedale! Io ribadisco ciò che penso, sei bipolare e diseducativa", ha ribattuto la Caruso. "Io penso che Paola Caruso abbia avuto una reazione esagerata", ha commentato Alessandra Mussolini. "Anche per me, Paola ha esagerato, aveva una cattiveria, una rabbia pressata dentro", ha aggiunto Adriana Volpe.