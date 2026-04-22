"Grande Fratello Vip", Paola Caruso contro Antonella Elia: "Sei diseducativa e cattiva"
Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Adriana Volpe raggiungono Antonella Elia nel Localino per un confronto
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Nella puntata del 22 aprile del "Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Adriana Volpe raggiungono Antonella Lia nel Localino per un confronto. "Non ti vergogni" dice Antonella accogliendo Paola che per tutta la settimana ha manifestato una forte rabbia nei confronti della prima finalista. Paola Caruso crede che la donna non meriti di essere premiata perché, a suo dire, ha avuto troppi comportamenti scorretti.
"Tu sei diseducativa, sei cattiva. Io non mi abbasso ai tuoi livelli" risponde Paola Caruso mentre Antonella per sfogarsi lancia a terra i cocchi. "Mi è arrivato un pezzo sulle ginocchia e non voglio finire in ospedale! Io ribadisco ciò che penso, sei bipolare e diseducativa", ha ribattuto la Caruso. "Io penso che Paola Caruso abbia avuto una reazione esagerata", ha commentato Alessandra Mussolini. "Anche per me, Paola ha esagerato, aveva una cattiveria, una rabbia pressata dentro", ha aggiunto Adriana Volpe.
Dopo il confronto Ilary Blasi chiede ad Antonella Elia a chi delle tre vorrebbe lanciare un anatema. E senza pensarci due volte la finalista commenta: "Caro pubblico, mi dispiace infierire su una poveretta come Paola ma se ne deve andare dalla Casa perché è la più cattiva" dice lanciando la maledizione contro la concorrente. Alessandra interviene: "La reazione di Paola è stata esagerata. Bisogna solo prendere atto e accettare che Antonella è andata in finale. Queste sono le regole del gioco e vanno accettate".