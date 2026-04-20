"Grande Fratello Vip": Lucia si avvicina a Raul, e gli inquilini commentano…

A quel punto interviene l'ex politica, che decide di rivolgere una domanda direttamente a Raul: cosa sarebbe accaduto tra lui e Lucia se si fossero incontrati fuori dal programma? La risposta non è particolarmente dettagliata, ma il concorrente lascia comunque uno spiraglio aperto "Mai dire mai", afferma, lasciando intendere che un avvicinamento non sarebbe stato impossibile.