"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro tutti: "Manzini e Berry come bandiere"

Antonella, in particolare, ce l'ha con Marco Berry e Francesca Manzini: "Mi faccio pena perché mi attacco alle persone in modo stupido, ma alle persone non interessa niente di me. Entrambi non mi hanno difesa". Manzini replica: "Scindi l'amicizia dal gioco, mi ha dato della m***a per aver salvato una persona. Il bene si fa non si dice. Tu sei vittima e carnefice di te stessa. La delusione l'hai data tu a me, solo per essere stata coerente".