"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro tutti: "Manzini e Berry come bandiere"
La concorrente si dice stufa degli atteggiamenti di chi credeva essere dalla sua parte
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Antonella Elia contro tutti: la concorrente, dopo gli ultimi sviluppi, è sembrata essere arrivata a un punto di non ritorno nella Casa nelle ultime ore. Per questo, a sua disposizione, vengono messi dei cocchi da spaccare a terra, come nella scena che l'ha vista protagonista nei giorni scorsi dopo uno sfogo.
Antonella, in particolare, ce l'ha con Marco Berry e Francesca Manzini: "Mi faccio pena perché mi attacco alle persone in modo stupido, ma alle persone non interessa niente di me. Entrambi non mi hanno difesa". Manzini replica: "Scindi l'amicizia dal gioco, mi ha dato della m***a per aver salvato una persona. Il bene si fa non si dice. Tu sei vittima e carnefice di te stessa. La delusione l'hai data tu a me, solo per essere stata coerente".
Selvaggia Lucarelli si schiera dalla parte di Antonella Elia: "Per te, per difenderti, si è messa contro una corazzata come Alessandra Mussolini - dice l'opinionista della trasmissione -, tu sei stata un po' infame. Scegliere durante il salvataggio delle ultime nomination Berry, di cui non ti frega niente, è stato qualcosa di grave che tu hai fatto e lei ha diritto di restarci male". "Comunque vada, trovo che la terapia del cocco è sublime", si limita a dire Cesara Buonamici",