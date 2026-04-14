"Grande Fratello Vip", Paola Caruso ad Antonella Elia: "Provocazione che va avanti da tempo"
Antonella Elia prende posto sulla "poltrona che scotta" e affronta i suoi antagonisti all'interno della Casa, a cominciare da Paola Caruso
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"Oggi la poltrona rossa è dedicata ad Antonella Elia" dice Ilary Blasi nel corso della nona puntata del "Grande Fratello Vip" invitando la concorrente a sedersi sulla "poltrona che scotta" in pendant con il suo abito. Nelle clip che manda in onda la conduttrice, si vedono i momenti clou del litigio scaturito dalla mancata condivisione del cibo e che accende la discussione tra Paola Caruso e Antonella Elia. Paola accusa la VIP di essere cattiva e di nascondere il cibo. Antonella sostiene che Paola è troppo aggressiva e irruenta. "Qua devi avere rispetto delle persone" afferma Paola in Confessionale. "Abbiamo chiuso" taglia corto Antonella.
"Sono allibita" commenta Antonella. Secondo la VIP, la ragazza ha avuto un attacco di nervi solamente perché non voleva dividere la bresaola. Non la ritiene una donna perfetta, ma una persona con i propri difetti che non fa altro che urlare. Interviene Nicolò Brigante, dicendo che Paola ha dei toni esagerati a volte. Paola si giustifica: ultimamente riconosce di essere nervosa ma quella di Antonella è una "provocazione che va avanti da tempo".
"Mi danno fastidio le persone che predicano bene e razzolano male" commenta Marco Berry, sconvolto dalla reazione di Antonella: la donna, infatti, prende una noce di cocco e la sbatte a terra, per sfogare la frustrazione. "I cocchi si aprono così" commenta Antonella. Alessandra Mussolini la difende: è stata una reazione liberatoria. Anche Adriana difende l'amica, le parole di Marco in difesa di Paola sono state inopportune.
"Antonella ha un'irrefrenabile vocazione alla rissa - commenta Cesara Buonamici - Si trova sempre un nuovo nemico e dallo scontro trae energia. Fatto fuori Marco, ne punterà un altro".