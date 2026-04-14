"Grande Fratello Vip", Paola Caruso ad Antonella Elia: "Provocazione che va avanti da tempo"

"Oggi la poltrona rossa è dedicata ad Antonella Elia" dice Ilary Blasi nel corso della nona puntata del "Grande Fratello Vip" invitando la concorrente a sedersi sulla "poltrona che scotta" in pendant con il suo abito. Nelle clip che manda in onda la conduttrice, si vedono i momenti clou del litigio scaturito dalla mancata condivisione del cibo e che accende la discussione tra Paola Caruso e Antonella Elia. Paola accusa la VIP di essere cattiva e di nascondere il cibo. Antonella sostiene che Paola è troppo aggressiva e irruenta. "Qua devi avere rispetto delle persone" afferma Paola in Confessionale. "Abbiamo chiuso" taglia corto Antonella.