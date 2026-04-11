"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe in lacrime: "Mi feriscono tante cose"
L'acceso confronto con Alessandra Mussolini sembra aver lasciato il segno
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L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip" si rivela particolarmente intensa e complicata per Adriana Volpe. Durante l'appuntamento in onda venerdì 10 aprile su Canale 5, la showgirl è protagonista di un acceso confronto con Alessandra Mussolini, durante il quale nessuna delle due si risparmia.
Mentre la diretta prosegue tra sorprese, colpi di scena e verdetti, Adriana Volpe sembra accusare il colpo e si rifugia nel bagno della Casa, per poi essere raggiunta da Antonella Elia. Sarà quest'ultima, su invito di Ilary Blasi, a convincerla a raggiungere il Confessionale per condividere il suo stato d'animo.
"Forse non sono così forte - riflette in lacrime la concorrente del "Grande Fratello Vip" - Mi feriscono tante cose. Quando sento dire che colpisco e ferisco ci rimango male, perché allora non mi sono resa conto".
"Che non sono dalla parte delle donne è la cosa peggiore che mi possano dire", aggiunge ancora, riferendosi a quanto avrebbe dichiarato Alessandra Mussolini durante la precedente discussione.
Quando però Adriana Volpe manifesta l'intenzione di limitare i suoi comportamenti nella Casa, Selvaggia Lucarelli non ci sta e ribatte: "Non sei la prima che si becca delle critiche. Non vuoi più giocare?".