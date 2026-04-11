"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe in lacrime: "Mi feriscono tante cose"

"Forse non sono così forte - riflette in lacrime la concorrente del "Grande Fratello Vip" - Mi feriscono tante cose. Quando sento dire che colpisco e ferisco ci rimango male, perché allora non mi sono resa conto".

"Che non sono dalla parte delle donne è la cosa peggiore che mi possano dire", aggiunge ancora, riferendosi a quanto avrebbe dichiarato Alessandra Mussolini durante la precedente discussione.



Quando però Adriana Volpe manifesta l'intenzione di limitare i suoi comportamenti nella Casa, Selvaggia Lucarelli non ci sta e ribatte: "Non sei la prima che si becca delle critiche. Non vuoi più giocare?".