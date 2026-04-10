SU CANALE 5

"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 10 aprile

Tensione alle stelle tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, mentre Francesca Manzini si dividerà tra scelte difficili e un'incredibile sorpresa

10 Apr 2026 - 14:10
© Da video

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Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Cosa succederà?

"Grande Fratello", il cast completo

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© Instagram | Paola Caruso
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Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. Ma non solo scelte difficili: per Francesca è anche arrivato il momento di una sorpresa che scalda il cuore. Dopo le lacrime dei giorni scorsi, mamma Gabriella entrerà nella Casa per abbracciarla.

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Gli "invisibili" di "GF Vip": chi sono gli inquilini che si nascondono di più? È una strategia di gioco per non essere colpiti? Stasera i nomi verranno allo scoperto e ci sarà un conto da pagare. Una simpatia che sa di attrazione: quella di Antonella Elia per Marco Berry è solo amicizia o sta nascendo un interesse speciale? Questa e altre coppie incredibili della Casa stasera misureranno la loro affinità.

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