"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 10 aprile

Gli "invisibili" di "GF Vip": chi sono gli inquilini che si nascondono di più? È una strategia di gioco per non essere colpiti? Stasera i nomi verranno allo scoperto e ci sarà un conto da pagare. Una simpatia che sa di attrazione: quella di Antonella Elia per Marco Berry è solo amicizia o sta nascendo un interesse speciale? Questa e altre coppie incredibili della Casa stasera misureranno la loro affinità.