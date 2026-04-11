"Grande Fratello Vip", quattro concorrenti in nomination

I concorrenti vengono dunque convocati in Mistery per le nomination palesi, alle quali seguono i voti di Lucia e Blu in Confessionale. Le più votate sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, su cui pesa l'accesissimo scontro che le ha viste protagoniste a inizio puntata.



I quattro concorrenti in nomination sono dunque Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il pubblico dovrà decidere chi salvare dall'eliminazione della prossima puntata del "Grande Fratello Vip".