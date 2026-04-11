CHI SALVARE?

"Grande Fratello Vip", quattro concorrenti in nomination

Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione

11 Apr 2026 - 01:20
© Da video

© Da video

L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination, che vedono quattro concorrenti a rischio eliminazione.

La prima nominata della serata è Lucia Ilardo, in quanto meno votata del precedente televoto con Marco Berry.
Durante la puntata, tra scontri e sorprese, si consuma il Televoto Flash tra Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia. E proprio quest'ultima finisce in nomination.

videovideo

I concorrenti vengono dunque convocati in Mistery per le nomination palesi, alle quali seguono i voti di Lucia e Blu in Confessionale. Le più votate sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, su cui pesa l'accesissimo scontro che le ha viste protagoniste a inizio puntata.

I quattro concorrenti in nomination sono dunque Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il pubblico dovrà decidere chi salvare dall'eliminazione della prossima puntata del "Grande Fratello Vip".

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini contro Antonella e Adriana: "Tu respingi la gente"

"Grande Fratello Vip", la sorpresa di mamma Gabriella per Francesca Manzini: "La paura non deve vincere sull'amore"

grande fratello vip

Sullo stesso tema