"Grande Fratello Vip", quattro concorrenti in nomination
Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione
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L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination, che vedono quattro concorrenti a rischio eliminazione.
La prima nominata della serata è Lucia Ilardo, in quanto meno votata del precedente televoto con Marco Berry.
Durante la puntata, tra scontri e sorprese, si consuma il Televoto Flash tra Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia. E proprio quest'ultima finisce in nomination.
I concorrenti vengono dunque convocati in Mistery per le nomination palesi, alle quali seguono i voti di Lucia e Blu in Confessionale. Le più votate sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, su cui pesa l'accesissimo scontro che le ha viste protagoniste a inizio puntata.
I quattro concorrenti in nomination sono dunque Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il pubblico dovrà decidere chi salvare dall'eliminazione della prossima puntata del "Grande Fratello Vip".