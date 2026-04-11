"Grande Fratello Vip", la sorpresa di mamma Gabriella per Francesca Manzini: "La paura non deve vincere sull'amore"

Nel Localino va dunque in scena la gag tra Raimondo Todaro e Gabriella, mentre alla vista della madre Francesca Manzini si lascia andare alle lacrime per poi correre a salutarla. L'abbraccio tra le due è solo il primo passaggio di un incontro particolarmente intenso che tocca anche le fragilità mostrate più volte in questi giorni dall'imitatrice. Più volte, infatti, ha portato alla luce le violenze, psicologiche e non solo, subite in amore. Comportamenti che oggi la costringono a diffidare dagli uomini. "Cercate di denunciare subito ogni volta. Ogni volta che avete una mano in faccia, sempre", è il suo invito.