"Grande Fratello Vip", la sorpresa di mamma Gabriella per Francesca Manzini: "La paura non deve vincere sull'amore"
L'imitatrice torna sulle delusioni vissute in passato e ricordando le violenze subite invita a "denunciare subito"
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Al "Grande Fratello Vip" è tempo di belle sorprese per Francesca Manzini, che si emoziona nel riabbracciare la mamma Gabriella. Prima dell'incontro, però, la produzione del reality ha organizzato un divertente scherzo all'imitatrice: Ilary Blasi ha fatto credere che Raimondo Todaro avrebbe incontrato una persona sorteggiata dal pubblico per una prova di ballo insieme al concorrente della Casa.
Nel Localino va dunque in scena la gag tra Raimondo Todaro e Gabriella, mentre alla vista della madre Francesca Manzini si lascia andare alle lacrime per poi correre a salutarla. L'abbraccio tra le due è solo il primo passaggio di un incontro particolarmente intenso che tocca anche le fragilità mostrate più volte in questi giorni dall'imitatrice. Più volte, infatti, ha portato alla luce le violenze, psicologiche e non solo, subite in amore. Comportamenti che oggi la costringono a diffidare dagli uomini. "Cercate di denunciare subito ogni volta. Ogni volta che avete una mano in faccia, sempre", è il suo invito.
"Questi lacrimoni qua non li voglio più vedere, solo lacrime di gioia - Esordisce Gabriella, incoraggiando la figlia a non far prevalere le delusioni -. La paura non deve vincere sull'amore, perché tu sei una ragazza molto speciale. E mi auguro che tu possa trovare un uomo che ti stimi e ti ami veramente, perché te lo meriti".