"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini contro Antonella e Adriana: "Tu respingi la gente"
Durante l'ottava puntata del reality va in scena un dibattito tutto al femminile
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L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip" si apre sullo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Come ricostruito durante l'appuntamento in onda venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5, le due concorrenti sono state protagoniste di una tensione cresciuta nel corso degli ultimi giorni di convivenza.
"La vera natura di Adriana è questa, non ci pensa due volte a dare la zampata alle donne", esordisce Alessandra Mussolini appena rientrata in salone, focalizzandosi su una frase infelice che avrebbe detto la showgirl. "Ha detto una cosa offensiva nei confronti delle donne", commenta in seguito.
Non si fa attendere la reazione della Volpe, che non accetta le accuse e prova a chiarire la sua posizione. "Tu provochi in continuazione. Non ne possiamo più", ribatte la conduttrice.
E mentre le due concorrenti continuano a punzecchiarsi, a scaldare ulteriormente il clima ci pensa Selvaggia Lucarelli, la quale non si risparmia durante l'analisi su quanto accaduto.
Alla discussione si aggiunge anche Antonella Elia, che proprio con Alessandra ha un conto aperto già dalle scorse puntate.
"Piangi sempre perché tu respingi la gente, hai qualcosa di respingente. Tu non accogli, non sei generosa. Divertiti Antonella", è il commento di Alessandra Mussolini, che trova la ferma risposta di Adriana.