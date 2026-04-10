"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini contro Antonella e Adriana: "Tu respingi la gente"

L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip" si apre sullo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Come ricostruito durante l'appuntamento in onda venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5, le due concorrenti sono state protagoniste di una tensione cresciuta nel corso degli ultimi giorni di convivenza.



"La vera natura di Adriana è questa, non ci pensa due volte a dare la zampata alle donne", esordisce Alessandra Mussolini appena rientrata in salone, focalizzandosi su una frase infelice che avrebbe detto la showgirl. "Ha detto una cosa offensiva nei confronti delle donne", commenta in seguito.