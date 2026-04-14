"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 14 aprile

Martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre regine della Casa, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni?



Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato. Cosa è successo tra i due? Parole pesanti e noci di cocco spaccate sul pavimento. Questa sera la verità.



E per Marco anche un regalo di compleanno totalmente inaspettato: sua figlia Carlotta.