"Grande Fratello Vip", Marco Berry riceve una sorpresa da sua figlia Carlotta: "Il miglior papà che potessi desiderare"

Arriva il momento di scoprire il contenuto del pacco: all'interno trova le sagome delle figlie sorridenti e una lettera. Leggendola si emoziona: "Siamo sempre qui per starti vicino anche in Casa. Sei riuscito a essere il miglior papà che potessimo desiderare". Ma la vera sorpresa è proprio dietro di lui. Marco si gira e vede entrare Carlotta, la figlia più piccola. "Stai facendo quello che ti ho detto io: toglierti le maschere ed essere semplicemente te stesso. Mi hai insegnato a prendermi cura degli altri. Nonostante tutto, sei sempre rimasto lì" dice la giovane stringendo il papà in un abbraccio.