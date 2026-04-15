"Grande Fratello Vip", Marco Berry riceve una sorpresa da sua figlia Carlotta: "Il miglior papà che potessi desiderare"
Dopo essersi aperto sul rapporto difficile con il padre, arriva una sorpresa per Marco
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Nella nona puntata del "Grande Fratello Vip" Marco Berry riceve una sorpresa da parte di sua figlia Carlotta. Ilary Blasi lo invita in salone, dove lo attende un enorme pacco regalo, una sorpresa per il suo compleanno festeggiato pochi giorni fa nella Casa.
In questi giorni Marco Berry si è raccontato molto, mostrando un lato intimo e profondo. Una clip ripercorre la sua storia personale, segnata da un rapporto difficile con il padre: un'assenza costante, sia affettiva che economica. Nel confronto con Adriana Volpe emerge un aspetto importante: lui oggi è l'opposto, un padre presente e attento. Marco conferma e parla con emozione delle sue figlie: "Sono due ragazze speciali. Quando sono con loro torno un ragazzino. Sono un papà molto orgoglioso", aggiunge, riconoscendo anche il ruolo fondamentale delle loro madri.
Arriva il momento di scoprire il contenuto del pacco: all'interno trova le sagome delle figlie sorridenti e una lettera. Leggendola si emoziona: "Siamo sempre qui per starti vicino anche in Casa. Sei riuscito a essere il miglior papà che potessimo desiderare". Ma la vera sorpresa è proprio dietro di lui. Marco si gira e vede entrare Carlotta, la figlia più piccola. "Stai facendo quello che ti ho detto io: toglierti le maschere ed essere semplicemente te stesso. Mi hai insegnato a prendermi cura degli altri. Nonostante tutto, sei sempre rimasto lì" dice la giovane stringendo il papà in un abbraccio.