"Grande Fratello Vip", Nicolò Brigante lascia la Casa: "Non ho lo spirito giusto"

Nel corso del decimo appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi, viene mostrata una clip in cui Brigante parla di un momento buio vissuto in questi giorni: "Sono uno sempre col sorriso, sono entrato qua per cambiare aria perché venivo da un periodo in cui stavo in crisi - ha spiegato in confessionale -. Ho fatto i conti con alcune cose". Negli ultimi giorni, per provare a tirarlo su, il "Grande Fratello" ha fatto pervenire al ragazzo un messaggio da parte della sorella, che però non ha inciso più di tanto sulla voglia di andar via: "Sto combattendo contro me stesso per andare bene - ha detto -. Sono andato sempre avanti in questa esperienza per loro, non voglio dare loro una delusione. Sono molto unito sia a mia madre, sia a mia sorella".