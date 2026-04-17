"Grande Fratello Vip", Nicolò Brigante lascia la Casa: "Non ho lo spirito giusto"
Il concorrente nei giorni scorsi ha vissuto una crisi profonda che lo ha portato a optare per il ritiro, nonostante l'arrivo di mamma Serena e della sorella Simona
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Nicolò Brigante ha deciso di lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip" nella puntata di venerdì 17 dicembre. Il concorrente nei giorni scorsi ha vissuto una profonda crisi che lo ha portato a optare per il ritiro anticipato. Ansie, paure e dubbi rendono hanno caratterizzato in negativo il suo percorso. Per questo, la produzione ha deciso di permettergli di incontrare la mamma Serena e la sorella Simona prima di prendere decisioni azzardate.
La crisi di Nicolò
Nel corso del decimo appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi, viene mostrata una clip in cui Brigante parla di un momento buio vissuto in questi giorni: "Sono uno sempre col sorriso, sono entrato qua per cambiare aria perché venivo da un periodo in cui stavo in crisi - ha spiegato in confessionale -. Ho fatto i conti con alcune cose". Negli ultimi giorni, per provare a tirarlo su, il "Grande Fratello" ha fatto pervenire al ragazzo un messaggio da parte della sorella, che però non ha inciso più di tanto sulla voglia di andar via: "Sto combattendo contro me stesso per andare bene - ha detto -. Sono andato sempre avanti in questa esperienza per loro, non voglio dare loro una delusione. Sono molto unito sia a mia madre, sia a mia sorella".
L'incontro con la madre e il ritiro
Affrontando la questione con la conduttrice, Nicolò ammette di essere entrato per vincere la scommessa fatta con sè stesso. Il ragazzo quindi incontra la madre nella Casa, che lo supporta e lo incoraggia a non abbandonare il gioco proprio in questo momento. "Tutti ti amano e ti seguono, tuo padre si presenta dicendo di essere il tuo papà - lo consola la donna -. Noi ci siamo sempre e ci saremo ancora. Lo sappiamo che questo percorso non era facile, devi essere forte. Quando aspettavi la chiamata mi dicevi: 'se mi prendono vado fino in fondo', ce la stai facendo. A questo punto, Ilary Blasi chiede a Nicolò quale sia la sua decisione definitiva in merito alla sua permanenza nella Casa: "Resti con i tuoi compagni in Casa o esci con tua mamma?". "Spero di non deludere nessuno...", esordisce Nicolò. La madre però lo interrompe e gli consegna l'anello di suo nonno. "Non ho più lo spirito giusto", conclude Nicolò che decide di uscire.