"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 17 aprile

L'alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Provocazioni e accuse, stasera si scoprirà chi avrà la meglio. I nemici delle "regine": la Casa è divisa nel supporto alle tre prime donne, Antonella, Adriana e Alessandra. Stasera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.



La crisi di Nicolò Brigante: ansie, paure e dubbi rendono sempre più difficile il suo percorso, aprire la Porta Rossa e andare via o rimanere e affrontare le sue fragilità? Sua madre e sua sorella entreranno in Casa nel momento della decisione cruciale.