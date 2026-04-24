"Grande Fratello Vip", scontro tra Marco Berry e Alessandra Mussolini: "Sei un insulto"
La tensione tra i due concorrenti apre la dodicesima puntata del reality
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La dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip" porta alla luce le tensioni che negli ultimi giorni hanno coinvolto diversi inquilini della Casa contro Alessandra Mussolini. Durante l'appuntamento in onda venerdì 24 aprile in prima serata su Canale 5, la concorrente si è accomodata sulla poltrona che scotta al centro del salone per dare il via a un serrato confronto che riguarda soprattutto Marco Berry.
Le tensioni si focalizzano prevalentemente su una frase rilasciata dall'illusionista in confessionale: "Alessandra Mussolini è un insulto".
"Hai sentito benissimo", conferma Marco Berry dopo la clip che mostrava il suo intervento, spiegando come il suo punto di vista nei confronti della concorrente sia cambiato durante la convivenza nella Casa.
Il confronto si accende e divide anche le due opinioniste del reality, con Cesara Buonamici che invita Alessandra Mussolini a recuperare il suo iniziale umorismo mettendo da parte il sarcasmo, mentre Selvaggia Lucarelli si schiera dalla parte opposta, prendendo le distanze dalle parole di Marco Berry.