"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 24 aprile

Lucia Ilardo, una concorrente onesta o una fine stratega? I concorrenti si interrogano e lei risponde alle critiche con piglio e stasera vivrà l’emozione più grande: ricevere le scuse che aspetta da sempre. Alessandra Mussolini e Paola Caruso nella stanza dei segreti: le due scopriranno un’informazione riservata e dovranno custodirla. È un segreto biondo e "stellare": è in arrivo il ciclone Valeria Marini