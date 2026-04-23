"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 22 aprile

Pur isolata nel Monolocale, anche Paola Caruso può effettuare la sua nomination. "Voto Lucia Ilardo perché mi ha detto che non meritavo di essere finalista. Ci sono rimasta male" commenta a bassa voce per non farsi scoprire dai suoi vicini. Ilary Blasi annucia che vanno al televoto Alessandra Mussolini e Marco Berry. A votare la Mussolini sono stati: Marco Berry, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Francesca Manzini. Mentre a votare Berry: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Lucia Ilardo ha votato Raimondo e Raul e Paola hanno espresso il loro voto contro Lucia.