"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 22 aprile
Alessandra Mussolini e Marco Berry sono in nomination, il meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione
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La Vip preferita dal pubblico nel corso della diretta del "Grande Fratello Vip" di mercoledì 22 aprile è Adriana Volpe che conquista l'immunità. I concorrenti vengono chiamati a votare e si dirigono nella Nuvola dove scoprono che, in qualità di prima finalista, spetta ad Antonella Elia decidere chi potrà effettuare nomination palesi e chi, invece, potrà farle nel segreto del confessionale.
Pur isolata nel Monolocale, anche Paola Caruso può effettuare la sua nomination. "Voto Lucia Ilardo perché mi ha detto che non meritavo di essere finalista. Ci sono rimasta male" commenta a bassa voce per non farsi scoprire dai suoi vicini. Ilary Blasi annucia che vanno al televoto Alessandra Mussolini e Marco Berry. A votare la Mussolini sono stati: Marco Berry, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Francesca Manzini. Mentre a votare Berry: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Lucia Ilardo ha votato Raimondo e Raul e Paola hanno espresso il loro voto contro Lucia.
Alla chiusura del televoto, tra Alessandra Mussolini e Marco Berry, il meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Paola Caruso.