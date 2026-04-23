"Grande Fratello Vip", Renato Biancardi riceve una sorpresa dalla madre Nuccia: "Ci stai facendo divertire tantissimo"

La signora Nuccia commenta il percorso del figlio: "Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore". La mamma aggiunge inoltre un consiglio: "Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sono sempre lì a chiederti chiarimenti. Ma cosa devi chiarire? Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene", sottolinea.