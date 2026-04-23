"Grande Fratello Vip", Renato Biancardi riceve una sorpresa dalla madre Nuccia: "Ci stai facendo divertire tantissimo"
Il concorrente riceve una visita inaspettata durante un numero di magia
© Da video
Nell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip" Renato Biancardi incontra la mamma Nuccia nella Nuvola, che gli ha portato una lettera di sua figlia Roberta. Nel regalino che ha portato la madre, Renato trova degli elastici della figlia. "Ogni volta che la vedo, non posso stare il tempo che vorrei, quindi le dico: dammi qualcosa di tuo. E lei una volta mi ha dato il suo elastico che si è passata per tutto il corpo per lasciare il suo odore. Io lo annuso, lei si intimidisce e io muoio dalla felicità" racconta il concorrente.
La signora Nuccia commenta il percorso del figlio: "Ci stai facendo divertire tantissimo. Siamo fieri di te, sono orgogliosa. Stai uscendo come un bravo ragazzo, sincero, e hai una dote: fai sorridere le persone, porti il buonumore". La mamma aggiunge inoltre un consiglio: "Le persone che non ti vogliono bene sono Alessandra e Lucia, sono sempre lì a chiederti chiarimenti. Ma cosa devi chiarire? Devi fare il percorso con le persone che ti fanno stare bene", sottolinea.
Poi il video messaggio della figlia che commuove: "Ciao papà, ti amo. Sei fortissimo. Ti do un bacio quando esci, ti amo tanto tanto".