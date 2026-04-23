"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli a Lucia Ilardo: "Con Renato chiedi l'elemosina"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra ormai in crisi e la ragazza in questi giorni ha più volte espresso una simpatia per Raul Dumitras. Tra i due sembra esserci feeling e la ragazza ha detto che il giovane ha un carattere che la incuriosisce. In più, un gioco li ha portati a scambiarsi un bacio. "Qua è difficile innamorarsi, non ci si innamora più" ha commentato Renato in un Confessionale.