"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli a Lucia Ilardo: "Con Renato chiedi l'elemosina"
Renato nota un feeling tra Raul e Lucia e vuole farsi da parte, ma i modi utilizzati non sono graditi alla ragazza
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra ormai in crisi e la ragazza in questi giorni ha più volte espresso una simpatia per Raul Dumitras. Tra i due sembra esserci feeling e la ragazza ha detto che il giovane ha un carattere che la incuriosisce. In più, un gioco li ha portati a scambiarsi un bacio. "Qua è difficile innamorarsi, non ci si innamora più" ha commentato Renato in un Confessionale.
Alessandra Mussolini, in veste di cupido, si intromette nel "triangolo amoroso" dopo aver captato una frase infelice di Renato che avrebbe spronato Raul a dormire con Lucia. "Lucia è una donna che può decidere liberamente con chi dormire, non deve dirglielo qualcun altro con chi stare" commenta Alessandra mentre Renato si difende: "È dal principio che cerchi di creare delle coppie".
"Non mi metto in mezzo, io non ci voglio stare. Tu Lucia tutti i giorni alimenti questa cosa, ci scherzate tutti, non è una cosa normale" dice Raul prendendo le distanze. Dallo studio Blu ha un consiglio da dare a Lucia: "Cambia stazione perché i binari non sono disponibili, c'è tanta finzione, non funziona più, ci hai provato con tutti, anche con Giovanni."
Poi il commento di Selvaggia Lucarelli: "Lucia, a te piace Renato ma a lui tu non piaci abbastanza, da fuori sembra una cosa patetica, sembri quella che chiede l'elemosina". "Non mi sembra che Renato si diverta, si vede che ha troppa paura del giudizio" ha detto Selvaggia a Lucia.