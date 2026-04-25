"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo riabbraccia il padre Antonio: "Sono qua per chiederti scusa"

Le lacrime della giovane lasciano spazio al toccante abbraccio con il padre Antonio, che ha varcato la porta rossa proprio per scusarsi con la figlia. "Sono qua per chiederti scusa. Non avevo proprio idea", sono le parole dell'uomo, il quale si dice pronto a recuperare il rapporto con Lucia. "Io mi sono sposato giovane, ho pensato a portare avanti la famiglia. Ora ho 52 anni, lei ne ha 28 e abbiamo tempo per recuperare. Adesso sono anche più maturo per capire certe dinamiche".

