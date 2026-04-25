"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo riabbraccia il padre Antonio: "Sono qua per chiederti scusa"
La concorrente riceve il supporto del genitore, con il quale racconta di aver sempre avuto un rapporto complicato
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La dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip" riserva una commovente sorpresa per Lucia Ilardo. Durante l'esperienza nella Casa, la ragazza è tornata più volte sul rapporto burrascoso con il padre Antonio e sulla distanza che col tempo si è creata tra i due. "La cosa che mi ha fatto soffrire di più è l'idea di non essere stata la sua ragione di vita - racconta Lucia, convocata nel Localino da Ilary Blasi -. Tante volte non sono stata messa al centro della sua vita, come se il fatto che ci fossi o meno non cambiasse le cose".
Le lacrime della giovane lasciano spazio al toccante abbraccio con il padre Antonio, che ha varcato la porta rossa proprio per scusarsi con la figlia. "Sono qua per chiederti scusa. Non avevo proprio idea", sono le parole dell'uomo, il quale si dice pronto a recuperare il rapporto con Lucia. "Io mi sono sposato giovane, ho pensato a portare avanti la famiglia. Ora ho 52 anni, lei ne ha 28 e abbiamo tempo per recuperare. Adesso sono anche più maturo per capire certe dinamiche".