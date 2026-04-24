"Grande Fratello Vip", nella Casa arriva anche Valeria Marini

Certi amori fanno giri immensi: è il caso di dirlo per Valeria Marini e il "Grande Fratello Vip". La showgirl tornerà nella Casa nella puntata di venerdì 24 aprile, nel corso dell'undicesima puntata del programma condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Per Marini si tratta di un ritorno... "stellare", avendo infatti partecipato come concorrente al reality show in altre tre occasioni: nel 2016, nel 2020 e nel 2021-2022.