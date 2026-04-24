"Grande Fratello Vip", nella Casa arriva anche Valeria Marini
La showgirl entrerà nella Casa nella puntata di venerdì 24 aprile per una sorpresa... "stellare"
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Certi amori fanno giri immensi: è il caso di dirlo per Valeria Marini e il "Grande Fratello Vip". La showgirl tornerà nella Casa nella puntata di venerdì 24 aprile, nel corso dell'undicesima puntata del programma condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Per Marini si tratta di un ritorno... "stellare", avendo infatti partecipato come concorrente al reality show in altre tre occasioni: nel 2016, nel 2020 e nel 2021-2022.
Tutte le volte di Valeria Marini al "GF Vip"
La sua prima apparizione nella trasmissione risale alla prima edizione del programma, quando riuscì a raggiungere la finalissima. Per l'ex volto del Bagaglino arrivò anche il podio, classificandosi al terzo posto alle spalle di Alessia Macari e Gabriele Rossi. La seconda volta, invece, risale al 2020 quando entrò nella Casa in corsa dopo essere stata ospite in diverse puntate di quell'edizione. La nuova esperienza come concorrente iniziò al giorno 48 ma durò solo poche settimane, a causa di un'eliminazione in un televoto flash. La terza apparizione nel programma avviene durante la stagione successiva, quando Valeria Marini partecipò come concorrente in coppia con Giacomo Urtis dalla ventitreesima alla trentaseiesima puntata.