"Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di seguirlo in giro per il mondo. Ci soffro un po', ma l'amore mi fa ancora troppa paura", ha confessato Valeria Marini. "Ci frequentavamo da qualche mese e mi sembrava di essere davvero innamorata", ha aggiunto. "Poi quando lui ha spinto in avanti chiedendomi di decidere, sostanzialmente, tra il mio lavoro e lui, ho capito che non era amore puro. Ho sofferto troppo per amore e ogni volta che ci riprovo temo di essere ingannata e tradita. Ma più ingannata che tradita, perché il tradimento potrei anche perdonarlo", ha concluso la showgirl.