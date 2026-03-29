Valeria Marini parla della fine dell'ultima relazione: "Costretta a scegliere"
La showgirl ha spiegato che il suo ultimo fidanzato avrebbe voluto portarla con sé in giro per il mondo, ma lei aveva altri obiettivi
Valeria Marini © IPA
Quando si è costretti a scegliere tra il proprio lavoro e una relazione, non sempre la scelta è scontata. Ne sa qualcosa la showgirl Valeria Marini, il cui ultimo legame sentimentale è terminato proprio a causa di un "ultimatum" che l'ha spinta a vedere il rapporto con occhi diversi. Come raccontato da lei stessa durante la partecipazione a un programma televisivo, il suo ultimo fidanzato avrebbe voluto portarla con sé in giro per il mondo, rendendole impossibile, di fatto, portare avanti la sua carriera. Di fronte a una simile richiesta non ha potuto fare altro che interrompere la relazione.
La fine di un amore
"Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di seguirlo in giro per il mondo. Ci soffro un po', ma l'amore mi fa ancora troppa paura", ha confessato Valeria Marini. "Ci frequentavamo da qualche mese e mi sembrava di essere davvero innamorata", ha aggiunto. "Poi quando lui ha spinto in avanti chiedendomi di decidere, sostanzialmente, tra il mio lavoro e lui, ho capito che non era amore puro. Ho sofferto troppo per amore e ogni volta che ci riprovo temo di essere ingannata e tradita. Ma più ingannata che tradita, perché il tradimento potrei anche perdonarlo", ha concluso la showgirl.
La presunta identità dell'ex
Anche se Valeria Marini non ha mai rivelato il nome dell'uomo al quale si riferiva, alcune voci di corridoio riferiscono che dovrebbe essere Cristian Grimaldi, giovane imprenditore e noto frequentatore di eventi glamour e serate in location lussuose. Prima della rottura, i due erano stati avvistati insieme in alcune occasioni.
Ora che la relazione è giunta al termine, la showgirl sembra intenzionata a concentrarsi sulla propria individualità e, soprattutto, su una carriera che nel corso degli anni ha saputo regalarle parecchie soddisfazioni.
La scelta di perdonare Nino Frassica
Nel corso della stessa intervista, Marini ha parlato della querelle con Nino Frassica, che durante il Festival di Sanremo aveva fatto delle battute sulle presunte labbra rifatte della showgirl. "Mi sono sentita offesa", ha ammesso Valeria, per poi sottolineare di non aver mai ricevuto delle scuse dirette. "Lui ha continuato a scherzare, fingendo di scusarsi con un'altra persona, Valeria Golino". Marini ha scelto di affrontare la questione con maturità: "Ho un buon carattere e ho deciso di fare il primo passo. Lo perdono ufficialmente, Nino è talmente simpatico che non so tenergli il muso".