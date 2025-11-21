Mamma di Valeria Marini truffata: c'è la condanna

Nel 2024, Gianna Orrù aveva raccontato a "Zona Bianca" come era arrivata a perdere circa 400mila euro
© Da video
Si è concluso con la condanna a un anno per truffa aggravata con pena sospesa, il processo di primo grado che vedeva sul banco l'uomo accusato dalla mamma della nota showgirl Valeria Marini, Gianna Orrù, di averla convinta ad affidargli i suoi risparmi in cambio di un guadagno esponenziale. Promesse che, però, erano rimaste tali e che avevano spinto la donna a denunciare l'accaduto.
"Questo tizio che neanche nomino è venuto in ufficio, convocato dalla segretaria, perché c'era da rifare un corto di mia figlia", aveva raccontato Gianna Orrù durante un'intervista rilasciata ai microfoni di "Zona Bianca", su Rete 4, nel dicembre 2024. Dopo un anno dall'intervista è arrivata la condanna in primo grado.
"Mi mandava tutte le settimane il rendiconto. Tutti imbrogli, era tutto finto", avevo aggiunto, rivelando di aver perso una cifra di circa 400mila euro. E aveva concluso: "La mia speranza? Visto che di soldi non se ne parla, che almeno lo mettano in galera dato che è recidivo".