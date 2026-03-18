Geberit Experience Center: a Milano nasce il primo spazio esperienziale del Gruppo a livello internazionale
Geberit apre a Milano il suo primo Experience Center internazionale. Silvia Del Vitto, Direttrice Marketing racconta il progetto tra design, innovazione e cultura dell'acqua
© Geberit
Geberit ha scelto l'Italia — e Milano — per aprire il primo spazio polifunzionale del Gruppo a livello internazionale. Geberit Experience Center, presentato in anteprima alla stampa il 17 marzo nella cornice di Opificio 31 in Via Tortona, è un luogo permanente di incontro, formazione e relazione che racconterà in modo nuovo oltre 150 anni di competenza nella gestione dell'acqua. L'apertura ufficiale al pubblico è fissata per il 20 aprile, durante il Fuorisalone 2026.
A guidare il racconto è Silvia Del Vitto, Direttrice Marketing di Geberit.
Uno spazio nato dal DNA del brand
“La volontà di creare questo spazio nasce da un'esigenza chiara: dare una forma concreta e continuativa a ciò che il nostro brand rappresenta”, spiega Del Vitto. Al centro c'è "Mastering Water", il concept che sintetizza la capacità di Geberit di governare l'acqua in ogni fase del suo percorso all'interno degli edifici. “Non volevamo un semplice showroom. Volevamo un luogo in cui la competenza tecnica diventasse accessibile, coinvolgente e comprensibile”.
Lo spazio, quasi 800 metri quadri nel cuore del distretto Tortona, è stato progettato dallo studio internazionale Ippolito Fleitz Group con l'envisioning strategico di POLI.design, centro di formazione post-laurea del Politecnico di Milano. Un Design Lab ha coinvolto studenti e giovani progettisti da tutto il mondo nella reinterpretazione del concept. “Coinvolgere nuove generazioni significa intercettare sensibilità emergenti e nuovi modi di leggere la relazione tra spazio, tecnologia e persona”, aggiunge Del Vitto. “Per noi è un vero motore di innovazione”.
Perché Milano
La scelta non è casuale. L'Italia è il terzo mercato del Gruppo Geberit, con fatturato cresciuto da 174 milioni di euro nel 2020 a 273 milioni nel 2025. “L'apertura del Geberit Experience Center è una dimostrazione concreta di quanto l'Italia sia al centro del nostro percorso”, ha dichiarato il Direttore Generale Giorgio Castiglioni durante la presentazione.
Per Del Vitto, Milano è soprattutto il contesto ideale per esprimere una visione precisa: “Per noi il design non è mai solamente un esercizio estetico. È il risultato di un equilibrio tra forma, funzione, tecnologia e qualità dell'esperienza. Milano ci permette di raccontare un design ad alto valore tecnologico, dialogando con architetti, progettisti, installatori e anche con il pubblico finale”.
Acqua: innovazione alleata del risparmio idrico
Con la Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo alle porte, il tema della sostenibilità idrica attraversa tutto il progetto. Secondo studi del Gruppo, lo scarico del WC pesa per il 27-29% sul consumo idrico domestico quotidiano. A fare la differenza sono diversi elementi: la geometria interna della ceramica del WC, e la tecnologia di scarico, con soluzioni come stop-and-go e doppio scarico, che permettono di utilizzare solo l’acqua realmente necessaria. È proprio grazie a questo approccio che Geberit, nel tempo, ha contribuito a una riduzione dell’80% del volume d’acqua degli scarichi, passando da 70 a 14 litri per persona al giorno.
“Risparmiare acqua non significa rinunciare a qualcosa, ma usarla in modo più intelligente”, sottolinea Del Vitto. “Per noi la sostenibilità è concreta: significa trasformare l'innovazione in un beneficio quotidiano e misurabile”.
Un progetto che guarda oltre il Fuorisalone
“Lo abbiamo concepito come un'infrastruttura permanente, capace di vivere tutto l'anno con formazione, workshop, networking e prove prodotto”, spiega Del Vitto. “Vorremmo che diventasse un punto di riferimento per parlare di acqua e gestione intelligente delle risorse, aprendoci alla città e alle scuole milanesi, coinvolgendo anche ragazzi e famiglie”.
Primo appuntamento: dal 20 aprile, con l'installazione immersiva "Flow. Form. Function" realizzata con lo studio Atelier Oï.