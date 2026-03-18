Geberit Experience Center: a Milano nasce il primo spazio esperienziale del Gruppo a livello internazionale

Lo spazio, quasi 800 metri quadri nel cuore del distretto Tortona, è stato progettato dallo studio internazionale Ippolito Fleitz Group con l'envisioning strategico di POLI.design, centro di formazione post-laurea del Politecnico di Milano. Un Design Lab ha coinvolto studenti e giovani progettisti da tutto il mondo nella reinterpretazione del concept. “Coinvolgere nuove generazioni significa intercettare sensibilità emergenti e nuovi modi di leggere la relazione tra spazio, tecnologia e persona”, aggiunge Del Vitto. “Per noi è un vero motore di innovazione”.