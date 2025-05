Festa stellare per i 58 anni di Valeria Marini, guarda gli ospiti

Valeria Marini era in forma strepitosa alla festa di compleanno, anche se sta attraversando un momento non facile a causa dell'allontanamento della mamma. Gianna Orrù non ha gradito che sua figlia abbia parlato in tv della grave truffa di cui è stata vittima e per questo ha chiuso ogni rapporto. "È ancora nello stato d'animo di non voler comunicare, mi ha bloccata su Whatsapp. Quell’esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro" ha raccontato la showgirl al Corriere della Sera.