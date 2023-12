Tgcom24

Le richieste di Valeria Marini: il racconto di Eugenia Nante La giornalista Rai Eugenia Nante ha condiviso sui social le testimonianze foto e video in cui si vede tutta la scena: Valeria Marini sale la scaletta dell'aereo scortata da due facchini che si fanno carico del suo bagaglio. "Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna", è il commento di Nante.

Indignazione in aeroporto Sembra che Valeria Marini fosse furiosa per il fatto che chi avrebbe dovuto aiutarla nello scalo palermitano non si facesse trovare. "Dove è il mio autista?" avrebbe gridato, e pare che abbia preteso di essere aiutata da due addetti aeroportuali della Gesap, anche se a onore del vero va specificato che non è chiaro se abbia concordato in anticipo un servizio extra o se la sua sia stata una richiesta estemporanea. La scenetta ha inizialmente suscitato il divertimento di presenti, che però piano piano si è trasformato in indignazione. Anche sui social i commenti sono per lo più ostili alla soubrette: "Io l'avrei lasciata a terra", "che vergogna", "Peggio di qualsiasi fiction", "ignorante e cafona", scrivono alcuni.