Valeria Marini shock: "A quindici anni ho subito un aborto senza saperlo, mia madre ha deciso per me..."

Da ragazzina, all'età di 15 anni, ha dovuto abortire, ma a sua insaputa, perché la mamma ha deciso per lei: "Mia mamma l'ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d'amore di mia madre".



Francesca Fagnani, che ha intervistato la showgirl nel corso del suo programma "Belve" le ha chiesto però: "Ma quando lei si è svegliata e le hanno detto non hai più il bambino... ti abbiamo operato, hai abortito...". Domanda alla quale la Marini ha risposto: "Ho cancellato dalla memoria. Perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita, io sono contro l'aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni...".



Sulla decisione presa dalla madre la Fagnani insiste chiedendo se non possa essere considerata una violenza: "No, perché mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla", risponde Valeria che ribadisce il suo desiderio di aver ancora dei figli.



Con un divertente, allegro e spesso malinconico botta e risposta con Francesca Fagnani, la showgirl ripercorre tutta la sua vita, dagli esordi al successo del Bagaglino fino ai tanti reality a cui ha partecipato, raccontando degli alti e dei bassi della carriera. Non manca di precisare la sua versione dei fatti sulla famosa lite con Pamela Prati: "Sì sì, mi ha graffiato, e porto ancora i segni, ma non voglio parlarne". Ritorna al film scabroso girato con Bigas Luna, "Bambola", nel quale si svolge la famosa scena delle anguille al cui ricordo Valeria Marini dice: "Doveva essere una scena erotica, mamma mia allucinante...Che puzza il pesce". Spiega poi il suo rapporto d'amore e di dipendenza con la mamma e ricorda nel finale, commuovendosi il rapporto mancato col padre.

