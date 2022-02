Valeria Marini vittima de "Le Iene": snobbata dal pubblico e derubata dall'autista

Uno scherzo che poteva sancire la fine della sua carriera. È quello che Stefano Corti, a "Le Iene", ha organizzato ai danni di Valeria Marini con la complicità dell'amico Giovanni Ciacci. La showgirl, reduce dall'esperienza al "Grande Fratello Vip", durante la scorsa estate è stata invitata a Santa Flavia, in provincia di Palermo, per tenere uno spettacolo musicale. Peccato che allo show, considerato l'evento di punta della Sagra dello Scorfano Beddo, si presentino soltanto tre persone.

"Non hai fatto vedere nei video che non c'era nessuno, vero?", chiede preoccupata Marini allo stylist, non sapendo che si tratta soltanto dell'inizio delle disavventure. Poco dopo, infatti, il sindaco le comunica di averle dovuto revocare il bonifico perché accusato di sperperare denaro.

Infine, in autogrill, l'autista le ruba la borsa e scappa via. Lo sgomento, però, per la showgirl dura solo qualche minuto. Il tempo per Stefano Corti di uscire allo scoperto e di comunicarle che si tratta di uno scherzo de "Le Iene".