Valeria Marini: "Sogno ancora di diventare mamma"

"Non ho abbandonato questo sogno, diventare mamma è la cosa più bella del mondo, rimane sempre il sogno nel cassetto". È la confessione di Valeria Marini nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo". Interviene il chirurgo estetico delle star Giacomo Urtis, ospite insieme alla showgirl con la quale ha partecipato in coppia al "Grande Fratello Vip", che dice scherzando: "Valeria facciamolo insieme".

"Non bisogna abbandonare il desiderio di diventare mamma, papà o genitore - dice Valeria Marini a Silvia Toffanin - perché i figli sono il futuro, qualsiasi mezzo, qualsiasi strada sia. Ho pensato concretamente come poter fare, non lo dico per scaramanzia, quando diventerà concreto verrò da te per dirlo in esclusiva".