Sabrina Salerno: "Non mi piace la mia immagine del passato"

"Quando mi rivedo super giovane non mi piaccio, devo far finta di niente, sorrido, se fosse per me quelle immagini non le riguarderei mai". Con queste parole Sabrina Salerno confessa nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo" di non amare particolarmente la sua immagine del passato.

"Quella è una Sabrina dell'inizio che mi appartiene - aggiunge la cantante - ma che comunque non mi piace, mi piaccio molto più oggi, oggi mi sento io, forse sono anche più coraggiosa nel raccontarmi, meno timida".

"Per me, con il carattere che ho - sottolinea la showgirl - che è completamente diverso da quello che rappresento, è stata una lotta che però ho vinto, sono sempre rimasta nella verità perché oggi prendo le distanze e dico: sono io ma non mi piacevo in quel periodo. Oggi farei le cose in maniera diversa, con un approccio diverso".

"Poco tempo fa parlavo con Jo Squillo del costume che indossavo al Festival di Sanremo quando cantavamo Siamo Donne, lei infatti me lo diceva che non mi stava bene, ma io volevo fare una cosa provocante" conclude la cantante.