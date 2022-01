Gemma Galgani a Tina Cipollari: "Mi fai passare per quella che non sono"

"Mi stai rendendo questo percorso a "Uomini e Donne" particolarmente faticoso, tutte le volte che ho degli insuccessi sono dettati dalle tue invasioni". Con queste parole Gemma Galgani si rivolge alla sua eterna "rivale" Tina Cipollari a "Verissimo". Le due donne non riescono a non litigare neanche nel salotto di Silvia Toffanin. "Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono - dice Gemma - parla sempre male di me, arriva anche a dire delle cose non vere che fanno parte della sua fantasia e quindi mi mette sempre in condizione di essere già penalizzata e quindi è logico che le persone che mi vengono a conoscere poi non se la sentono". “Metto sempre tanta gioia ed entusiasmo, è tutto mortificato da Tina” aggiunge Gemma.

"Forse lei pensava che i ritocchi estetici - risponde Tina - magari l'avrebbero aiutata a trovare questo amore invece io penso che era più apprezzata prima dagli uomini, credo che la sua situazione sia peggiorata dopo questi interventi". "A me non piace a prescindere dal contesto in cui ci siamo conosciute - aggiunge Tina - non mi sarebbe piaciuta neanche se fosse stata una vicina di casa sinceramente, all'inizio l'apprezzavo quando era se stessa e forse cercava veramente l'amore".