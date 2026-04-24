"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini contro Raimondo Todaro: "Parli solo con Francesca Manzini"
L’ex politica non accetta la motivazione della nomination del ballerino, che l’ha votata per un battibecco con l’imitatrice
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Nervi tesi nella casa del "Grande Fratello Vip", dove lo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini accende la giornata. Nell'undicesima puntata, infatti, l’ex insegnante di "Amici" ha nominato Alessandra, che - con un confronto diretto - ha voluto conoscere le motivazioni della scelta.
Interrogato, Raimondo spiega di averla votata perché, tempo prima, Alessandra avrebbe fatto piangere Francesca Manzini, alla quale lui è molto legato.
Una motivazione che però l’ex politica giudica del tutto inaccettabile: secondo lei, è incoerente nominarla per un episodio che non riguarda direttamente lui, ma una terza persona. "Siete due persone distinte o siete diventati un’unica persona?", chiede con ironia, sottolineando come i due trascorrano praticamente tutto il tempo insieme.
La discussione prosegue e Alessandra incalza: "Tu non vivi la casa, parli soltanto con lei e non te ne rendi conto". Per la donna, infatti, ogni concorrente dovrebbe partecipare al reality in modo autonomo, senza creare coppie o alleanze così strette da condizionare le dinamiche del gioco.
Il botta e risposta mette in luce tensioni latenti da giorni e apre un nuovo fronte di conflitto che potrebbe influenzare gli equilibri della casa nei prossimi giorni.