"Grande Fratello Vip", la prima finalista è Antonella Elia
La concorrente vince il televoto che la vedeva contrapposta ad Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe
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Antonella Elia è la prima finalista di questa edizione del "Grande Fratello": la concorrente si è aggiudicata il rush decisivo verso l'ultimo atto della trasmissione in un duello all'ultimo voto con Alessandra Mussolini.
Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe. Queste le quattro concorrenti a giocarsi il primo posto nella finale di questa edizione del "Grande Fratello Vip". Il pubblico ha dovuto decidere, tramite televoto, quale tra le quattro concorrenti avesse diritto di qualificarsi direttamente per l'atto finale, giocandosi la possibilità di vincere questa edizione.
La prima a essere depennata dalla lista delle possibili finaliste è stata Lucia Ilardo: "Per me era già un successo essere con loro tre", ha commentato l'ex concorrente di "Temptation Island". Dopo di lei, a uscire dalla corsa è stata Adriana Volpe. Restano Alessandra Mussolini e Antonella Elia: "A dividervi un solo punto percentuale", spiega Ilary Blasi. "Penso che se vince lei - è il commento di Antonella Elia -, me rode da morì, vado a dare le capocciate in giardino". Alessandra, invece, non crede possa essere lei la finalista: "Ne dico tante, forse troppe, non credo di potermi giocare questo posto".
Il verdetto
Le concorrenti vengono invitate in studio per scoprire il verdetto del televoto del pubblico. Prima, però, le due contendenti hanno un confronto con le opinioniste: se Selvaggia dice di odiare Alessandra, Cesara ammette di amarla. "Siete due che vogliono vincere - prosegue la giornalista del TG5 -, Alessandra è un motore, Antonella è in un movimento lento, lì si ferma e si ricarica per prendere la forza e gestire la tensione. Siete due concorrenti formidabili". "Capisco che Antonella sia insofferente ad Alessandra - dice Lucarelli -, ma mi manca il suo lato divertente. Dovresti tornare a quella vecchia ironia per disinnescarla prendendola in giro e non solo con i tuoi silenzi". Antonella replica: "Non mi diverte per niente, non voglio più vederla in giro perché è una buffona e non ho voglia di stare ad ascoltarla". Dopo questo confronto, Ilary Blasi legge finalmente il verdetto. La prima finalista di questa edizione è Antonella Elia, che si aggiudica la vittoria al televoto con il 35% contro il 34% di Alessandra.