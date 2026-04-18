"Grande Fratello Vip", la prima finalista è Antonella Elia

Le concorrenti vengono invitate in studio per scoprire il verdetto del televoto del pubblico. Prima, però, le due contendenti hanno un confronto con le opinioniste: se Selvaggia dice di odiare Alessandra, Cesara ammette di amarla. "Siete due che vogliono vincere - prosegue la giornalista del TG5 -, Alessandra è un motore, Antonella è in un movimento lento, lì si ferma e si ricarica per prendere la forza e gestire la tensione. Siete due concorrenti formidabili". "Capisco che Antonella sia insofferente ad Alessandra - dice Lucarelli -, ma mi manca il suo lato divertente. Dovresti tornare a quella vecchia ironia per disinnescarla prendendola in giro e non solo con i tuoi silenzi". Antonella replica: "Non mi diverte per niente, non voglio più vederla in giro perché è una buffona e non ho voglia di stare ad ascoltarla". Dopo questo confronto, Ilary Blasi legge finalmente il verdetto. La prima finalista di questa edizione è Antonella Elia, che si aggiudica la vittoria al televoto con il 35% contro il 34% di Alessandra.