"Grande Fratello Vip", Raimondo sulla relazione di Francesca fuori: "Dovevi parlarmene prima, in privato"

Francesca Manzini e Raimondo Todaro si sono confrontati in sauna, tornando a parlare delle omissioni di lei legate alla relazione che ha fuori. Il ballerino ha detto alla concorrente: "L'errore che hai fatto nei miei confronti, a parte il mentire perché hai gestito male la situazione, è che mi hai trattato nello stesso modo degli altri, dovevi parlarmene prima", chiarendo però di non volerla giudicare per ciò che non ha fatto. "Ho detto una bugia bianca per tutelare un'altra persona", le parole della concorrente.

Raimondo, rispondendo poi ad Alessandra Mussolini che lo ha criticato per aver perdonato subito Francesca dopo una lite pesante, ha ammesso di essere turbato anche all'idea di dover restare ancora a lungo nella Casa e per questo motivo ha sentito il bisogno di chiarire subito con Francesca, evitando che tensioni e incomprensioni si trascinassero.