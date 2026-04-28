"Grande Fratello Vip", Raimondo sulla relazione di Francesca fuori: "Dovevi parlarmene prima, in privato"
I due concorrenti si confrontano, il ballerino sottolinea di non volerla giudicare per ciò che non ha fatto
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Francesca Manzini e Raimondo Todaro si sono confrontati in sauna, tornando a parlare delle omissioni di lei legate alla relazione che ha fuori. Il ballerino ha detto alla concorrente: "L'errore che hai fatto nei miei confronti, a parte il mentire perché hai gestito male la situazione, è che mi hai trattato nello stesso modo degli altri, dovevi parlarmene prima", chiarendo però di non volerla giudicare per ciò che non ha fatto. "Ho detto una bugia bianca per tutelare un'altra persona", le parole della concorrente.
Raimondo, rispondendo poi ad Alessandra Mussolini che lo ha criticato per aver perdonato subito Francesca dopo una lite pesante, ha ammesso di essere turbato anche all'idea di dover restare ancora a lungo nella Casa e per questo motivo ha sentito il bisogno di chiarire subito con Francesca, evitando che tensioni e incomprensioni si trascinassero.
Francesca ha aggiunto che l'unica vera bugia detta riguarda la posizione del ragazzo con cui si frequenta, dichiarato a Washington ma in realtà in Italia. A quel punto il ballerino ha cercato di rassicurarla, invitandola a non dare peso ai giudizi degli altri: "Devi fregartene di quello che pensano, sono stati cattivi con te già prima, non devi spiegazioni a nessuno".
I due concorrenti hanno poi commentato nuovamente le tensioni con Alessandra, convinti che faccia fatica ad accettare il loro legame ancora così forte. Francesca ha poi ribadito la sua certezza: per lei, Raimondo resta l'unico nella Casa in grado di capirla davvero: "Amici veri".