"Grande Fratello Vip", chi è il presunto fidanzato di Francesca Manzini? Il mistero che scuote la Casa

La rivelazione ha spiazzato Raimondo Todaro, convinto che il rapporto fosse chiuso da mesi. Il ballerino si è detto deluso soprattutto per averlo scoperto insieme agli altri concorrenti e non in privato. Francesca ha provato a spiegare di aver lasciato intendere la situazione già in passato, ribadendo di aver agito solo per tutelare la persona coinvolta. In giardino, tra chiarimenti e momenti di tensione, la comica ha confessato quanto le manchi quell'uomo e quanto le sia costato mantenere il segreto. Alcuni concorrenti, come Paola Caruso e Adriana Volpe, hanno sottolineato che sarebbe stato più corretto parlare prima con Raimondo, mentre lei ha continuato a difendere la propria scelta.