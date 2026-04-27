"Grande Fratello Vip", chi è il presunto fidanzato di Francesca Manzini? Il mistero che scuote la Casa
Nel weekend la concorrente ha svelato di avere un compagno di cui non potrebbe parlare
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Un mistero ha avvolto la Casa del "Grande Fratello Vip" nell'ultimo weekend: chi è il presunto fidanzato di Francesca Manzini? Uno scherzo di Antonella Elia ha spinto Francesca Manzini a rompere il silenzio su una parte della sua vita privata rimasta finora nascosta: fuori dalla Casa c’è un uomo a cui è ancora molto legata, anche se non può rivelarne l’identità. Una confessione inattesa che ha creato tensioni soprattutto con Raimondo Todaro, suo grande punto di riferimento nel reality.
Durante una cena con gli altri concorrenti, Francesca ha preso la parola per scusarsi pubblicamente: ha ammesso di non essere stata del tutto sincera e di aver raccontato alcune "bugie bianche" per proteggere questa persona. Non si tratterebbe di un fidanzato ufficiale, ma di una relazione importante ancora presente nella sua vita, tanto che i due si sarebbero sentiti fino a poco prima del suo ingresso nel programma.
La rivelazione ha spiazzato Raimondo Todaro, convinto che il rapporto fosse chiuso da mesi. Il ballerino si è detto deluso soprattutto per averlo scoperto insieme agli altri concorrenti e non in privato. Francesca ha provato a spiegare di aver lasciato intendere la situazione già in passato, ribadendo di aver agito solo per tutelare la persona coinvolta. In giardino, tra chiarimenti e momenti di tensione, la comica ha confessato quanto le manchi quell'uomo e quanto le sia costato mantenere il segreto. Alcuni concorrenti, come Paola Caruso e Adriana Volpe, hanno sottolineato che sarebbe stato più corretto parlare prima con Raimondo, mentre lei ha continuato a difendere la propria scelta.
Più tardi, visibilmente provata, Francesca si è ritirata in camera e si è sfogata con Antonella Elia. Ha raccontato di aver costruito in passato una versione diversa della storia - parlando persino di un diplomatico trasferito a Washington - proprio per non esporre la vera identità dell’uomo. Una strategia che però le ha provocato disagio e sensi di colpa.
Il timore più grande resta ora quello di aver incrinato l’amicizia con Raimondo. Tra lacrime e abbracci con Antonella e Adriana Volpe, Francesca ha ammesso che l’unica cosa che desidera davvero è chiarirsi con lui. Quello che doveva essere un momento leggero si è trasformato così in un piccolo crollo emotivo, alimentato dalla paura di aver ferito una persona a cui tiene molto.