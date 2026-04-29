"Grande Fratello Vip", l'eliminato e le nomination della puntata del 28aprile
In questo caso il televoto, a differenza di ciò che i concorrenti pensano, non servirà a sancire una nuova eliminazione ma a decretare il secondo finalista
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Tra Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso, il concorrente che deve abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip" nella puntata di martedì 28 aprile è l'ex Bonas di "Avanti un altro!".
La concorrente accoglie la decisione con lucidità e senza polemiche: "Va bene così, me lo aspettavo. Sono entrata qui con un percorso mio, senza maschere. Non ho mai giocato, forse non ho capito certe dinamiche. Ma sono contenta, perché non ho rimorsi".
Sul fronte nomination, la serata introduce nuovamente il meccanismo della “graticola”, per stabilire i primi due concorrenti da mandare al televoto.
La struttura viene divisa in due aree, una per gli uomini e una per le donne, e i vip si posizionano liberamente, lasciando che sia il caso a determinare il resto. Renato Biancardi e Alessandra Mussolini finiscono sulle caselle quattro e sei, che diventano automaticamente “gold”. A loro spetta quindi il compito di indicare un uomo e una donna da mandare al televoto.
Le loro scelte ricadono su Francesca Manzini e Marco Berry, che esprimono le loro nomination nel segreto del confessionale. Gli altri concorrenti, invece, votano in modo palese. I nomi più indicati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raul Dumitras.
In questo caso il televoto, a differenza di ciò che i concorrenti pensano, non servirà a sancire una nuova eliminazione ma a decretare il secondo finalista di questa edizione del reality show.