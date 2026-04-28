"Grande Fratello Vip", Paola Caruso in lacrime riabbraccia il figlio Michele

Caruso parla anche della lunga ricerca della madre biologica: "Per me era importante costruire un rapporto con lei. E lo era anche per Mich". È proprio in quel momento che sullo schermo compare Irma, con un messaggio carico di emozione: "Sei la figlia che pensavo di aver perso. Quel giorno è stato come metterti al mondo una seconda volta. Poi qualcosa si è rotto tra noi, e me ne dispiace. Spero potremo guardarci negli occhi, da mamma a mamma, e riabbracciarci. Ti amo come amo i tuoi fratelli. Tu e Michele non siete soli: noi siamo qui ad aspettarvi".