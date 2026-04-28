"Grande Fratello Vip", Paola Caruso in lacrime riabbraccia il figlio Michele
Il bambino rassicura la donna con una dolcezza disarmante: "Sono venuto davvero. Calmati e non piangere"
© Da video
Al "Grande Fratello Vip", Paola Caruso vive uno dei momenti più intensi della sua esperienza nella Casa: l’incontro con il figlio Michele e un videomessaggio inaspettato della madre biologica, Irma. La concorrente, già molto provata emotivamente, scoppia in lacrime non appena vede apparire sullo schermo il volto della donna che l’ha messa al mondo.
Prima di questo momento, Paola ripercorre la sua storia personale, una vicenda complessa che l’ha segnata profondamente. "Sono cresciuta con dei genitori che ho scoperto essere adottivi solo da adolescente", racconta. "Sono stati i migliori del mondo: mi hanno insegnato cosa significa sacrificare tutto per dare un futuro a un figlio". La showgirl spiega che il suo obiettivo, per anni, è stato quello di ricreare quella stessa armonia e stabilità che aveva ricevuto dalla sua famiglia adottiva.
Poi il racconto si sposta sull’incontro con il padre di Michele e sulla gravidanza. "Quando l’ho conosciuto, ho creduto di aver trovato l’amore vero. Michele lo abbiamo voluto, lo abbiamo cercato", dice con la voce rotta. "Ma quando sono rimasta incinta e mi sono ritrovata sola, sbattuta fuori di casa, ho pensato di aver fallito". Paola confessa di aver temuto che suo figlio potesse sentirsi "meno degli altri bambini" perché cresciuto solo con la madre. "Per me mio papà è stato un perno", aggiunge, sottolineando quanto la figura paterna sia stata fondamentale nella sua vita.
Caruso parla anche della lunga ricerca della madre biologica: "Per me era importante costruire un rapporto con lei. E lo era anche per Mich". È proprio in quel momento che sullo schermo compare Irma, con un messaggio carico di emozione: "Sei la figlia che pensavo di aver perso. Quel giorno è stato come metterti al mondo una seconda volta. Poi qualcosa si è rotto tra noi, e me ne dispiace. Spero potremo guardarci negli occhi, da mamma a mamma, e riabbracciarci. Ti amo come amo i tuoi fratelli. Tu e Michele non siete soli: noi siamo qui ad aspettarvi".
Pochi istanti dopo, la sorpresa più grande: Michele entra nella Casa con un fiore giallo in mano. Paola lo stringe forte: "Amore, sei bellissimo". Il bambino la rassicura con una dolcezza disarmante: "Sono venuto davvero. Calmati e non piangere". Poi aggiunge, quasi per tranquillizzarla ancora di più: "Ho preso dei buoni voti a scuola".