"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini confessa di essere innamorata: "Mentito per tutelarne l'identità"
La confessione arriva dopo una conversazione con Raimondo Todaro, a cui nei giorni precedenti aveva chiesto sostegno
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Al "Grande Fratello Vip", Francesca Manzini decide di aprirsi completamente e rivela ai compagni di essere innamorata di una persona che si trova fuori dalla Casa.
La confessione arriva dopo una conversazione privata con Raimondo Todaro, al quale nei giorni precedenti aveva chiesto sostegno per alcune sue insicurezze sentimentali. Proprio Todaro, però, aveva criticato la scelta di Francesca di mantenere segreta l’esistenza di questo legame, ritenendo che la mancanza di trasparenza avesse creato confusione.
Francesca, visibilmente emozionata, ammette le sue responsabilità: "Ho gestito malissimo la tutela dell’identità di quella persona. È la persona che amo, mi manca molto". Poi spiega di essersi fatta prendere dal panico nel momento in cui ha pronunciato ad alta voce la parola “innamorata”: "Mi sono spaventata. Posso solo sperare che lei mi stia aspettando. Scusami, Raimondo, se non te ne ho parlato subito".
A quel punto interviene Ilary Blasi, che le pone una domanda diretta: "E se Raimondo avesse avuto un interesse per te?". Francesca risponde senza esitazioni: "Gli avrei detto di no. Ora che ho ammesso di amare una persona fuori, spero sia chiaro che tra me e Raimondo c’è solo amicizia".
Non tutti, però, accettano la spiegazione con la stessa serenità. Alessandra Mussolini critica apertamente la rapidità con cui Todaro sembra aver perdonato Francesca, sostenendo che la situazione non sia così limpida come appare. Raimondo, dal canto suo, difende la propria posizione e ribatte: "Non capisco perché questa amicizia dia così tanto fastidio".