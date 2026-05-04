"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini: "I miei nemici? Antonella, Marco e Adriana"
L’ex politica si confida con Francesca Manzini e Raimondo Todaro, parlando dei rapporti che ha creato in Casa
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Serata di confidenze al "Grande Fratello Vip", dove Alessandra Mussolini decide di aprirsi con Francesca Manzini e Raimondo Todaro, raccontando come si siano evoluti i suoi rapporti all’interno della Casa.
L’ex politica, seduta con i due compagni, traccia una sorta di bilancio delle persone con cui si sente più in sintonia e di quelle con cui, invece, la convivenza è diventata complicata.
"Voi due, Raul, Lucia e Renato siete le persone con cui si sta davvero bene", esordisce, indicando il gruppo che considera più vicino al suo modo di essere. Poi, con la stessa franchezza, passa a parlare di chi le crea maggiori difficoltà: "I miei nemici, invece, sono Antonella, Marco e Adriana, quell’anatra zoppa e muta", commenta con il suo tono diretto, lasciando intendere quanto la tensione con loro sia ormai arrivata al limite.
Alessandra prosegue spiegando quanto la situazione la stia logorando: "Non li sopporto più, non ce la faccio più a conviverci". E, rivolgendosi a Raimondo — con cui in passato non erano mancati momenti di attrito — aggiunge: "Rispetto a loro sei un santo. Sei una persona educata, garbata e tranquilla".
Le sue parole delineano un quadro chiaro delle dinamiche interne e mostrano quanto, a questo punto del gioco, le alleanze e le antipatie siano diventate parte integrante della quotidianità nella Casa.