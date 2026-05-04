"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini: "I miei nemici? Antonella, Marco e Adriana"

"Voi due, Raul, Lucia e Renato siete le persone con cui si sta davvero bene", esordisce, indicando il gruppo che considera più vicino al suo modo di essere. Poi, con la stessa franchezza, passa a parlare di chi le crea maggiori difficoltà: "I miei nemici, invece, sono Antonella, Marco e Adriana, quell’anatra zoppa e muta", commenta con il suo tono diretto, lasciando intendere quanto la tensione con loro sia ormai arrivata al limite.