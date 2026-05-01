"Grande Fratello Vip", la commozione di Adriana Volpe pensando alla figlia: "Gisele mi ha cambiato"
La concorrente si apre con Todaro e Dumitras: "Vede le cose con una bontà contagiosa, spero che crescendo abbia vicino persone che siano colorate come lei"
© Da video
Un momento di dolcezza e apertura al "Grande Fratello Vip" ha visto come protagonista Adriana Volpe che, parlando con Raimondo Todaro e Raul Dumitras, si è commossa ripensando a sua figlia. "Oggi ho un senso diverso nel vedere le cose - le sue parole - guardo con occhi diversi e ti dico una cosa assurda penso che Gisele mi ha cambiato tanto, perché lei vede le cose in maniera diversa con una bontà che è contagiosa".
"Forse ha tirato fuori quello che ero prima di essere inquinata da tutto il resto - ha confidato la conduttrice a Raimondo Todaro - è riuscita a farmi vedere le cose con occhi diversi".
"Prima dicevo 'Se gli altri sapessero come io vedo le cose' oggi dico 'Se il mondo sapesse come Gisele vede le cose', spero tanto che non cambi proprio per questo, spero che crescendo abbia persone vicino che siano colorate come lei e che non mettano ombre", ha concluso Adriana Volpe.