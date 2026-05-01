"Grande Fratello Vip", la commozione di Adriana Volpe pensando alla figlia: "Gisele mi ha cambiato"

Un momento di dolcezza e apertura al "Grande Fratello Vip" ha visto come protagonista Adriana Volpe che, parlando con Raimondo Todaro e Raul Dumitras, si è commossa ripensando a sua figlia. "Oggi ho un senso diverso nel vedere le cose - le sue parole - guardo con occhi diversi e ti dico una cosa assurda penso che Gisele mi ha cambiato tanto, perché lei vede le cose in maniera diversa con una bontà che è contagiosa".