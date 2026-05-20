"Grande Fratello Vip", Pietro Delle Piane torna da Antonella Elia: lei prima lo insulta poi gli fa una promessa

L'abbraccio tra i due è intenso, ma il confronto si trasforma subito in un botta e risposta tra ironia, recriminazioni e sentimenti ancora irrisolti. "Tu non sei una donna grande, sei una grande donna", le dice Pietro. "Basta con questa storia dell’età. Hai fatto un Grande Fratello meraviglioso. Ho pianto vedendoti soffrire qui dentro". Antonella però mantiene le distanze e non rinuncia alle sue frecciate: "Perché ce l'ho con te? Perché sei stro*** e mi vendico". Pietro prova allora a riaprire il dialogo: "Io sento che tra noi c’è ancora qualcosa". Ma Antonella resta diffidente: "Non ti credo, mi vuoi fregare e pensi di avermi ancora in pugno".