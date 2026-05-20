"Grande Fratello Vip", Pietro Delle Piane torna da Antonella Elia: lei prima lo insulta poi gli fa una promessa

Un nuovo inizio? Durante la finale del "Grande Fratello Vip" c'è stato anche il tempo per un momento carico di emozione e tensione per Antonella Elia, protagonista di un confronto inatteso con il suo ex compagno Pietro Delle Piane, tornato nella Casa per un nuovo confronto. Negli ultimi giorni, infatti, Antonella aveva ricominciato a parlare della loro relazione dentro la Casa, lasciando intuire che il legame tra i due non si fosse mai davvero spezzato.
"Il fatto che lui possa essere nella mia vita, anche se non stiamo più insieme, mi fa stare bene", aveva raccontato la concorrente poco prima della finale. Antonella aveva anche spiegato di essersi fatta da parte in passato per permettere a Pietro di costruire una vita diversa: "Io sono più grande di lui. Ho pensato che fosse giusto lasciargli la possibilità di stare con una donna più giovane".
A quel punto il Grande Fratello ha deciso di organizzare un incontro tra i due. Per Antonella arrivano prima una rosa e un biglietto firmato proprio da Pietro: "Siamo come due delfini. Fisicamente lontani ma nello stesso oceano. Delfini che trovano sempre un modo per comunicare". Parole che emozionano la showgirl, poco prima dell’ingresso dell’attore nella Casa.
L'abbraccio tra i due è intenso, ma il confronto si trasforma subito in un botta e risposta tra ironia, recriminazioni e sentimenti ancora irrisolti. "Tu non sei una donna grande, sei una grande donna", le dice Pietro. "Basta con questa storia dell’età. Hai fatto un Grande Fratello meraviglioso. Ho pianto vedendoti soffrire qui dentro". Antonella però mantiene le distanze e non rinuncia alle sue frecciate: "Perché ce l'ho con te? Perché sei stro*** e mi vendico". Pietro prova allora a riaprire il dialogo: "Io sento che tra noi c’è ancora qualcosa". Ma Antonella resta diffidente: "Non ti credo, mi vuoi fregare e pensi di avermi ancora in pugno".
L'attore le propone addirittura di tornare a casa insieme per parlare lontano dalle telecamere, ma Antonella rifiuta, pur senza chiudere completamente la porta. "Pietro pensa di avermi già in pugno, ma non è così", commenta poco dopo. Alla fine, però, qualcosa si smuove in Antonella: Pietro riesce a strapparle almeno una promessa. I due si rivedranno subito dopo il programma.