"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini: "Ho sofferto il peso del mio cognome" | Poi l'abbraccio con la sorella

Nel video, Alessandra ha ripercorso il peso di un cognome che l’ha accompagnata per tutta la vita. "Con questo cognome ho avuto sempre problemi, e come se non bastasse sono la nipote di Sophia Loren", ha raccontato. “In una famiglia come questa è necessario crescere con un certo temperamento". La concorrente ha poi ricordato la sua infanzia e il rapporto con il mondo dello spettacolo: "Da piccola mi affascinava il set cinematografico, poi ho studiato medicina e successivamente mi sono dedicata alla politica per trent’anni. Ho scelto di non nascondermi mai, questa è la bellezza della vita".