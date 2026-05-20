"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini: "Ho sofferto il peso del mio cognome" | Poi l'abbraccio con la sorella
Nel corso della finale del "Grande Fratello Vip" la concorrente ha fatto un bilancio della sua vita tra passato e presente, prima di riabbracciare Elisabetta
© Da video
Momento di grande emozione nella finale del "Grande Fratello Vip" per Alessandra Mussolini, protagonista di una sorpresa dedicata alla sua storia personale e familiare. In attesa dell’esito del televoto, la concorrente è stata accompagnata nella “Nuvola”, dove ha potuto rivedere alcuni dei momenti più significativi vissuti nella Casa e le confessioni fatte durante il percorso.
Nel video, Alessandra ha ripercorso il peso di un cognome che l’ha accompagnata per tutta la vita. "Con questo cognome ho avuto sempre problemi, e come se non bastasse sono la nipote di Sophia Loren", ha raccontato. “In una famiglia come questa è necessario crescere con un certo temperamento". La concorrente ha poi ricordato la sua infanzia e il rapporto con il mondo dello spettacolo: "Da piccola mi affascinava il set cinematografico, poi ho studiato medicina e successivamente mi sono dedicata alla politica per trent’anni. Ho scelto di non nascondermi mai, questa è la bellezza della vita".
Tra i racconti più toccanti, anche un episodio doloroso vissuto durante l'infanzia: "Ero in piscina e altri bambini volevano affogarmi perché portavo questo cognome". Un ricordo che ha profondamente commosso Alessandra, apparsa visibilmente emozionata davanti alle immagini del suo percorso nel reality. Parlando dell'esperienza nella Casa, Mussolini ha ammesso di aver mostrato un lato diverso di sé: "Qui dentro sono 'moscetta', diversa da come appaio fuori. Ci sono mille condizionamenti, alla fine sembra una grande comitiva". Nonostante le tensioni e le dinamiche del programma, Alessandra ha ribadito di aver vissuto il "Grande Fratello" con leggerezza: "Non so cosa sia successo fuori, ma qua mi sono davvero divertita".
A rendere ancora più intenso il momento è stato l'arrivo a sorpresa della sorella Elisabetta, comparsa prima al telefono e poi direttamente nel giardino della Casa. "Sono qui per te, solo per te", le ha detto abbracciandola. Per Elisabetta si è trattato di una rara apparizione televisiva: "Per me è uno sforzo enorme", ha ammesso prima di lasciare la Casa.