"Grande Fratello Vip", Raul e Renato si contendono Lucia, che nasconde un segreto...

"A Raul avevo detto che Lucia mi piaceva, che qualcosa era cambiato", ha spiegato Renato durante il confronto. "Quella scena mi ha dato fastidio. Lui sapeva benissimo cosa provavo e quella battuta si poteva evitare", spiega Biancardi commentando le immagini che lo hanno visto faccia a faccia con Dumitras.