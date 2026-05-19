"Grande Fratello Vip", Raul e Renato si contendono Lucia, che nasconde un segreto...

La finale del "Grande Fratello Vip" entra nel vivo tra accuse, gelosie e tensioni sempre più difficili da nascondere. Al centro dell'ultima puntata c’è stato il durissimo confronto tra Renato e Raul, nato da una battuta fatta da quest'ultimo nei confronti di un abito indossato da Lucia: un commento che è degenerato rapidamente in uno scontro personale dentro la Casa.
Tutto è iniziato quando Raul ha commentato in modo ironico il vestito di Lucia, facendo riferimento alla trasparenza dell'abito e attirando l'attenzione di Renato, che da tempo aveva ammesso di provare un interesse nei confronti della concorrente. Una situazione che ha acceso immediatamente gli animi.
"A Raul avevo detto che Lucia mi piaceva, che qualcosa era cambiato", ha spiegato Renato durante il confronto. "Quella scena mi ha dato fastidio. Lui sapeva benissimo cosa provavo e quella battuta si poteva evitare", spiega Biancardi commentando le immagini che lo hanno visto faccia a faccia con Dumitras.
Raul ha provato a difendersi, sostenendo di non aver avuto cattive intenzioni: "Ho fatto notare che il vestito era trasparente, sapevo che avrebbe potuto dare fastidio a Renato, ma non c’era malizia". Parole che però non sono bastate a calmare la tensione tra i due, ormai arrivata ai massimi livelli proprio a pochi giorni dalla finale.
Nel dibattito è entrata anche Lucia, che ha ammesso di aver confidato a Raul il desiderio di rivederlo fuori dal programma. Una rivelazione che ha aperto un nuovo fronte di discussione, soprattutto dopo l'intervento di Antonella, convinta che Lucia non sia mai stata del tutto sincera con Renato. "A me aveva detto che voleva andarci a letto", ha detto Antonella senza mezzi termini riferendosi a un "dopo" tra Raul e Lucia.
Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta con ironia, criticando Renato per alcuni atteggiamenti avuti nel corso del reality: "È stato ambiguo fino alla finale e adesso pretende che tutti si adeguino ai suoi comportamenti". Nel frattempo, Lucia ha provato a chiarire la sua posizione: "Dopo che Renato si è dichiarato, le cose con Raul sono cambiate".