"Grande Fratello Vip", tutto pronto per la finale 2026

Cinque sono i concorrenti che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale e sono certi di giocarsi la vittoria, si tratta di: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe. C'è ancora un posto in ballo tra i concorrenti che possono sognare di uscire dalla porta rossa da vincitori: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Uno solo potrà raggiungere gli altri inquilini nella rosa strettissima dei papabili vincitori, ma come sempre la decisione spetta al pubblico, che è chiamato a votare chi vuole in finale. Chi la spunterà?