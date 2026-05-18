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"Grande Fratello Vip", tutto pronto per la finale 2026

Il 19 maggio scopriremo il vincitore dell'edizione condotta da Ilary Blasi

18 Mag 2026 - 11:45
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Tutto è pronto, l'attesa è finita. La finale del "Grande Fratello Vip 2026" è fissata per martedì 19 maggio. Tra i finalisti a contendersi la vittoria finale ci sono: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe.

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La puntata di martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5 chiuderà la stagione del reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

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Cinque sono i concorrenti che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale e sono certi di giocarsi la vittoria, si tratta di: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe. C'è ancora un posto in ballo tra i concorrenti che possono sognare di uscire dalla porta rossa da vincitori: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Uno solo potrà raggiungere gli altri inquilini nella rosa strettissima dei papabili vincitori, ma come sempre la decisione spetta al pubblico, che è chiamato a votare chi vuole in finale. Chi la spunterà?

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