"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti dell'edizione 2026

In attesa di conoscere il vincitore dell'edizione 2026 del "Grande Fratello Vip", il reality ha già svelato i primi finalisti del reality. Settimana dopo settimana, Ilary Blasi sta annunciando i concorrenti che - attraverso il televoto del pubblico - hanno già staccato il pass per l'ultima puntata del programma.
Il primo annuncio risale all'appuntamento in onda venerdì 17 aprile, quando la conduttrice ha annunciato il vincitore del televoto che vedeva misurarsi Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Quest'ultima ha ottenuto la maggioranza dei voti, diventando così la prima finalista del "Grande Fratello Vip". In quell'occasione, la showgirl aveva vinto grazie a un solo punto di vantaggio su Alessandra Mussolini, la quale avrebbe dovuto aspettare la puntata di martedì 5 maggio per diventare ufficialmente la seconda finalista.
Durante il quattordicesimo appuntamento, la concorrente ha vinto il televoto che la vedeva contrapposta ad Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. In tale circostanza, Alessandra Mussolini aveva quindi esultato facendosi beffa proprio di Antonella Elia, con la quale nella Casa ha maturato una rivalità piuttosto netta.
La sedicesima puntata, in onda martedì 12 maggio, ha visto misurarsi al televoto Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. La ex protagonista di "Temptation Island" è stata la più votata dal pubblico, diventando così la terza finalista del reality.
"Non me l'aspettavo, sono emozionatissima", ha commentato Lucia Ilardo dopo il verdetto. "Sono tesissima, mi trema la voce, mi tremano le mani e mi sono già fatta il mio piantino prima di entrare perché non mi sembra vero. Io sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti".