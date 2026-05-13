VERSO LA VITTORIA

"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti dell'edizione 2026

La lista aggiornata dei concorrenti che, attraverso il televoto, hanno staccato il pass per l'ultima puntata del reality

13 Mag 2026 - 12:15
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

In attesa di conoscere il vincitore dell'edizione 2026 del "Grande Fratello Vip", il reality ha già svelato i primi finalisti del reality. Settimana dopo settimana, Ilary Blasi sta annunciando i concorrenti che - attraverso il televoto del pubblico - hanno già staccato il pass per l'ultima puntata del programma.

Leggi anche

"Grande Fratello", tutti i vincitori e cosa fanno oggi

Il primo annuncio risale all'appuntamento in onda venerdì 17 aprile, quando la conduttrice ha annunciato il vincitore del televoto che vedeva misurarsi Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Quest'ultima ha ottenuto la maggioranza dei voti, diventando così la prima finalista del "Grande Fratello Vip". In quell'occasione, la showgirl aveva vinto grazie a un solo punto di vantaggio su Alessandra Mussolini, la quale avrebbe dovuto aspettare la puntata di martedì 5 maggio per diventare ufficialmente la seconda finalista.

videovideo

Durante il quattordicesimo appuntamento, la concorrente ha vinto il televoto che la vedeva contrapposta ad Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. In tale circostanza, Alessandra Mussolini aveva quindi esultato facendosi beffa proprio di Antonella Elia, con la quale nella Casa ha maturato una rivalità piuttosto netta.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", torna la passione tra Lucia e Renato: il bacio a cena

"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini ricorda in lacrime il suo passato: "La mia non è stata una famiglia"

La sedicesima puntata, in onda martedì 12 maggio, ha visto misurarsi al televoto Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. La ex protagonista di "Temptation Island" è stata la più votata dal pubblico, diventando così la terza finalista del reality.
"Non me l'aspettavo, sono emozionatissima", ha commentato Lucia Ilardo dopo il verdetto. "Sono tesissima, mi trema la voce, mi tremano le mani e mi sono già fatta il mio piantino prima di entrare perché non mi sembra vero. Io sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti".

Ti potrebbe interessare

videovideo
grande fratello vip