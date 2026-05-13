"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti dell'edizione 2026

La sedicesima puntata, in onda martedì 12 maggio, ha visto misurarsi al televoto Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. La ex protagonista di "Temptation Island" è stata la più votata dal pubblico, diventando così la terza finalista del reality.

"Non me l'aspettavo, sono emozionatissima", ha commentato Lucia Ilardo dopo il verdetto. "Sono tesissima, mi trema la voce, mi tremano le mani e mi sono già fatta il mio piantino prima di entrare perché non mi sembra vero. Io sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti".