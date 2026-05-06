"Grande Fratello Vip", la seconda finalista è Alessandra Mussolini

All'inizio della puntata - la prima finalista Antonella Elia ha risolto in Mystery room un anagramma che ha svelato la vera natura del televoto aperto per la puntata. Poco dopo lei stessa ha comunicato ai sei vip in nomination - Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras - che tra loro si nasconde il secondo finalista di questa edizione del "GF Vip". A quel punto Ilary Blasi ha reso noto i primi verdetti del pubblico che hanno visto avanzare Alessandra, Francesca, Marco e Adriana. Successivamente, la corsa si è ristretta a due sole concorrenti: Adriana e Alessandra chiamate in studio per un decisivo faccia a faccia.