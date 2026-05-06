"Grande Fratello Vip", la seconda finalista è Alessandra Mussolini
La concorrente vince il televoto che la vedeva contrapposta ad Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras
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Alessandra Mussolini è la seconda finalista di questa edizione del "Grande Fratello Vip": la concorrente si è aggiudicata il rush decisivo verso l'ultimo atto della trasmissione in un duello all'ultimo voto con Adriana Volpe.
All'inizio della puntata - la prima finalista Antonella Elia ha risolto in Mystery room un anagramma che ha svelato la vera natura del televoto aperto per la puntata. Poco dopo lei stessa ha comunicato ai sei vip in nomination - Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras - che tra loro si nasconde il secondo finalista di questa edizione del "GF Vip". A quel punto Ilary Blasi ha reso noto i primi verdetti del pubblico che hanno visto avanzare Alessandra, Francesca, Marco e Adriana. Successivamente, la corsa si è ristretta a due sole concorrenti: Adriana e Alessandra chiamate in studio per un decisivo faccia a faccia.
Il verdetto - A portare in studio la busta con scritto il nome della seconda finalista di questa edizione è Antonella Elia che ha il compito di svelare l'esito del televoto. Alessandra Mussolini si aggiudica la vittoria per il secondo posto in palio alla fine con il 43% delle preferenze contro il 31% di Adriana. In quanto seconda finalista l'ex eurodeputata ha il compito di scegliere chi dei suoi compagni di avventura andrà direttamente in nomination: il nome scelto è Marco Berry che finisce così al televoto per l'eliminazione.