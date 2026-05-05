"Grande Fratello Vip", le anticipazioni del 5 maggio: sarà scelto il secondo finalista

Giorni di fuoco nella Casa. Alleanze e antipatie sono sempre più cristallizzate e stasera verranno messe sotto la lente d'ingrandimento. La scelta del secondo finalista: l'onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. I sei vip in nomination aspettano l’esito di un'eliminazione ma scopriranno in diretta che non è così. E proprio tra alcuni di loro gli scontri sono più accesi.